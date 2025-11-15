A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 5. maçında Bulgaristan’ı konuk etti.

Maç boyunca oyunu domine etmesine rağmen birçok gol fırsatından yararlanamayan Ay Yıldızlılar, Hakan Çalhanoğlu’nun ilk yarıda penaltıdan attığı golle öne geçti.

İkinci yarıda karşılıklı kaçan pozisyonların ardından beklenen gol, yine kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı duran toptan geldi. Chernev’in 83’üncü dakikada kaptan Hakan’ın ceza sahasına ortaladığı topu ters vuruşla kendi ağlarına göndermesiyle fark 2’ye çıktı.

Bursa’da müthiş bir atmosferde oynanan mücadelede sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Milliler, bu sonuçla grupta puanını 12’ye yükselterek Dünya Kupası yolunda play-off biletini cebine koydu.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem

Bulgaristan: Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Dimitrov, Rusev, Despodov

TÜRKİYE 2-0 BULGARİSTAN (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve karşılaşmaya Bulgaristan başladı.

BULGARİSTAN DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

2' Bulgaristan'ın konerden gerçekleştirdiği duran top organizasyonunda Georgiev'in ön direkten şutu isabetsiz.

ABDÜLKERİM İLE GOLE YAKLAŞTIK

4' A Milli Takımız gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden ortasında Abdülkerim ceza sahası içerisinde topa kafayı vurdu. Top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

12' Kenan Yıldız harika bir çalımla ceza sahası içerisine girip Kerem Aktürkoğlu'na çıkardı. Kerem yakın pozisyonda şutunda isabeti bulamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİK

18' Ceza sahasına yakın yerden kazandığımız duran topta Hakan Çalhanoğlu'nun şutu barajdan döndü. Ancak hakem topun ele temas etmesi nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. Bir kez daha topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu kaleciyle topu ters köşelere gönderdi.

KEREM MITOV'U GEÇEMEDİ

21' Kerem Aktürkoğlu rakibinden çok iyi sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Mitov topu köşeden kornere çeldi.

ARDA GÜLER KALEYİ YOKLADI

33' Arda Güler'in ceza sahası dışından sert şutunda top Mitov'un kucağında kaldı.

UĞURCAN ÇAKIR FRİKİKTEN GOLE İZİN VERMEDİ

43' Despedov'un frikikten etkili şutunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

KEREM BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI

45+1' Kenan Yıldız ceza sahası içerisine girerek kale önüne çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine şutunda kaleci Mitov yakın direkte topu kornere çeldi.

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 1-0 BULGARİSTAN

MERİH'İN YERİNE SAMET OYUNDA

A Milli Takım'da devre arasında Merih Demiral'ın yerine Samet Akaydın oyuna girdi.

KEREM'İN KAFA VURUŞUNDA TOP ÜST AĞLARDA KALDI

55' Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

BULGARİSTAN DİREĞE TAKILDI

57' Bulgaristan tehlikeli geldi. Rusev'in ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten geri döndü.

MONTELLA İKİ BEKİ DE DEĞİŞTİRDİ

60' Vincenzo Montella, iki bek oyuncusunu da değiştirdi. Ferdi Kadıoğlu ile Zeki Çelik kenara gelirken Mert Müldür ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu. Böylelikle ikinci yarıda savunmada Abdülkerim'in dışında 3 isim oyundan çıktı.

KENAN YILDIZ SONUNU GETİREMEDİ

66' Arda Güler'in ters topunda rakibini bire bir yakalayan Kenan Yıldız ceza sahası içerisine girip şutunu çekti. Ancak top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

BU SEFER DE İSMAİL KAÇIRDI

72' Harika paslaşmalarla topu rakip ceza sahasına taşıyan milli takımda Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan'ın ceza sahası içerisine gönderdiği pası bekletmeden İsmail'e çıkardı. Ancak İsmail, gelişine çektiği şutta isabeti bulamadı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN HARİKA KURTARIŞ

78' Rusev'in sert şutunda Uğurcan Çakır topu harika bir kurtarışla köşeden çıkardı.

A MİLLİ TAKIM'DA ŞANSIZ SAKATLIK

80' Oyuna ikinci yarıda dahil olan Kaan Ayhan yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Atakan Karazor'a bıraktı.

BULGARİSTAN KENDİ KALESİNE ATTI

84' Hakan Çalhanoğlu'nun duran toptan ortasında ceza sahası içerisinde Chernev'in ters vuruşuyla top ağlara gitti.