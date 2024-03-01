"Bizim için şehittir" dediler. HÜDA PAR'ın seçim vaadi Şeyh Said

Kaynak: VOA Türkçe
"Bizim için şehittir" dediler. HÜDA PAR'ın seçim vaadi Şeyh Said
Cumhuriyete karşı dinci ayaklanma başlatan ve 1925 yılında idam edilen Şeyh Said'in mezarını bularak adına mescit yaptırmak istediklerini söyleyen HÜDA PAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç, "Şeyh Said bizim için şehittir" dedi.

VOA Türkçe'den Mahmut Bozarslan'ın haberine göre; Diyarbakır'da gerçekleştirilen aday ve proje tanıtım toplantısında konuşan HÜDA PAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç, Şeyh Said'in mezarını bularak, adına mescit yaptırmak istediklerini söyledi.

Mezarın bulunması halinde Şeyh Said'in idam edildiği Dağkapı Meydanı'na, onun adına mescit yaptırmak istediklerini ifade eden Dinç'in şunları söyledi:

"ADINA MESCİT YAPACAĞIZ"

"Parti programımızın bir maddesi de şudur: Şeyh Said efendi ve Seyit Rıza'nın mezar yerlerini bulmak. Şeyh Said'in mezar yerini ortaya çıkardıktan sonra inşallah Dağkapı Meydanı'nda onun adına da bir mescit yapacağız. Şeyh Said'in anılarını, Şeyh Said'in geçmişte değerlerimize sahip çıktığını yaşatmak istiyoruz. Şeyh Said bizim için önemli ve kıymetlidir. Bu memleketin yüz akıdır. Bizim için şehittir ve bizim değerlerimize karşı savaş açıldığı zaman buna karşı mücadele eden bir mücahiddir."

627jpg-12voywy-ykwae66hlx-rvq.jpg

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu Ali Koç'a ne istediğini söyledi: 10 defa bekledik gelmedi ki Spor
Ekrem İmamoğlu Ali Koç'a ne istediğini söyledi: 10 defa bekledik gelmedi ki
Adliye girişindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı Yerel Haberler
Adliye girişindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Galatasaray'ı favori seçtiler Spor
Galatasaray'ı favori seçtiler
Türkiye için 2 bronz madalya kaptılar Spor
Türkiye için 2 bronz madalya kaptılar
Wi-Fi şifresini Komşusuna Veren Yandı!. Fenomen Avukat açıkladı Gündem
Wi-Fi şifresini Komşusuna Veren Yandı!. Fenomen Avukat açıkladı
Icardi yok Spor
Icardi yok
CHP ve AKP ile yarışmamız mümkün değil milyon dolarlar harcıyorlar. İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan flaş çıkış Gündem
CHP ve AKP ile yarışmamız mümkün değil milyon dolarlar harcıyorlar. İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan flaş çıkış