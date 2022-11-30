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Bizimkiler'in ünlü oyuncusu Güzin Çorağan'a büyük vefasızlık

Bir zamanların kült dizileri arasında yer alan Bizimkiler'in vefat eden ünlü oyuncusu Güzin Çorağan'ın cenazesinde sadece yakınları ve komşuları yer aldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:41
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Bizimkiler'in ünlü oyuncusu Güzin Çorağan'a büyük vefasızlık

Bizimkiler'in ünlü oyuncusu Güzin Çorağan'a büyük vefasızlık
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AA

Çorağan'ın cenazesi, kırsal Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Güzin Çorağan'ın eşi, oyuncu Tayfun Çorağan, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Oyuncunun cenazesi, öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Güzin Çorağan kimdir?
Bursa Oda Tiyatrosunda 1962 yılında sanat kariyerine başlayan Güzin Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı.

Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde de rol alan, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi Çorağan, "Duruşma" filmindeki performansıyla 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Çorağan, "Bizimkiler" dizisinde oynadığı "Almancı Davut'un eşi" rolüyle tanınıyordu.

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