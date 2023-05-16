Bjelica istiyor Dinamo vermiyor. Transfer savaşı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mislav Orsic'i ısrarla takımda görmek istiyor.

Bjelica istiyor Dinamo vermiyor. Transfer savaşı

Bordo - Mavililerin yeni hocası Nenad Bjelica'nın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transferde önceliğin Mislav Orsic'te olduğu öğrenildi.

Ancak Dinamo yeni bir teklifi değerlendirirken birçok kulüp Oršić'e ilgi gösterdi.

En çok ilgilenen Nenad Bjelica, onu gerçekten Trabzonspor'a getirmek istiyor ama o da Dinamo gibi çok da büyük olmayan bir bütçenin yükünü taşıyor.
Trabzonspor'un mali gücü Dinamo'nunkine benziyor ama o kulübün en büyük varlığı Dinamo'da Oršić ile çok iyi çalışmış Nenad Bjelica.

Bjelica ve Dinamo için sorun, Oršić'in de Beşiktaş'ı istemesi ve ödeme gücünün Dinamo ve Trabzonspor'dan çok daha yüksek olması.

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