Bjelica Türkiye'de kalmak istiyor. Kendisini 2 Süper Lig kulübüne önerdi

Süper Lig’e istediği gibi bir giriş yapamayan Trabzonspor’da, teknik direktörü Nenad Bjelica ile yollar resmen ayrıldı.

Bordo mavili ekipten gelecek alacaklarını tahsil edip ayrılan Hırvat Hoca'nın Türkiye'de kalmak için çalışmalar yaptığı iddia edildi.

Haber 61’de yer alan habere göre, Türkiye’de yaşamaya devam etmek isteyen Bjelica kendisini Pendikspor ve Konyaspor’a önerdi.



Pendikspor'un ne cevap vereceği merakla beklenirken, Bjelica'nın Konyaspor'dan ret yanıtı aldığı iddia edildi.

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor bu sezon Süper Lig’de aldığı 4 galibiyet 4 mağlubiyet ile 12 puan topladı.