Bjelica yönetimideki Union Berlin fark yedi

Almanya Bundesliga 15. hafta maçında Bochum, sahasında Union Berlin ile mücadele etti.

Vonovia Ruhrstadion Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 3-0 mağlup etti.

Bochum'a galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada Takuma Asano, 54. dakikada Gonçalo Paciencia, 78. dakikada ise penaltıdan Kevin Stöger attı.

Union Berlin bu skorla birlikte Nenad Bjelica yönetimindeki ilk mağlubiyetini almış oldu. Alman ekibi bundan önceki 3 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti.