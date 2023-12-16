Bjelica yönetimideki Union Berlin fark yedi

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Bjelica yönetimideki Union Berlin fark yedi
Deplasmanda, Bochum ile karşılaşan Union Berlin sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Almanya Bundesliga 15. hafta maçında Bochum, sahasında Union Berlin ile mücadele etti.

Vonovia Ruhrstadion Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 3-0 mağlup etti.

Bochum'a galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada Takuma Asano, 54. dakikada Gonçalo Paciencia, 78. dakikada ise penaltıdan Kevin Stöger attı.

Union Berlin bu skorla birlikte Nenad Bjelica yönetimindeki ilk mağlubiyetini almış oldu. Alman ekibi bundan önceki 3 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti.

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