Bjelica'ya sert sözler: Bu faturayı ödeyebilecek kadar cesur musun hoca?

Trabzonspor'un Hatayspor yenilgisinin faturası teknik direktör Bjelica'ya kesildi. Ünlü gazeteci Cemal Ersen, "Teknik direktörlüğü tartışmaya açılır" ifadesini kullandı.

Bjelica'ya sert sözler: Bu faturayı ödeyebilecek kadar cesur musun hoca?

Trabzonspor'un Hatayspor'a yenilmesinden sonra en büyük eleştiriyi teknik direktör Nena Bjelica aldı.

Hırvat teknik adamı ünlü spor yazarı Cemal Ersen de sert ifadelerle eleştirdi.

Ersen'in Milliyet'teki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Trabzonspor’un geçen haftaki galibiyetle ligde eşik atlayıp atlamadığını görmek için dün akşamki Hatayspor sınavı önemliydi. Bordo- mavili ekibin milli maç arasındaki son dakika transferlerinden Mendy ve Onuachu’nun Beşiktaş karşısındaki beğenilen performansı kadar, oyuncu grubunun takım kimliğini kazanma yolunda hangi aşamaya geldiği de merak ediliyordu.
Ancak teknik direktör Nena Bjelica öyle garip bir oyun planı kurgulamıştı ki yenilgi göstere göstere geldi. Hem de takımı iki farklı öne geçmişken. Hatayspor ise son saniyeye kadar pes etmeyen görüntüsü ile Hırvat hocaya futbol dersi verdi.
Son söyleyeceğimi şimdi yazayım; bu acı yenilginin faturası Bjelica’ya yazılır ve teknik direktörlüğü tartışmaya açılır.

Bazen Bjelica uğur mu deniyor, yoksa futbolu şaka mı sanıyor diye düşünüyorum. Hırvat hocanın fark ikiye çıktıktan sonra Onuachu ve Abdülkadir Ömür’ü alıp Enis ve Berat’ı sahaya sürmesi maçı kafasında bitirdiği izlenimi uyandırdı bende. Oysa karşısında pes etmeyen, inançlı bir rakip vardı.

Volkan Demirel’in talebeleri, yani inanmış çocuklar bunca çabanın karşılığını almak istiyordu. 88. dakikada rakip savunmasının uzaklaştıramadığı topa son dokunan Lamkel, hem arkadaşlarını hem hocasını çıldırtı sevinçten. Bitmedi, maçı buraya getirdikten sonra “kazanmadan olmaz” diyen Hatayspor, uzatmanın son anlarında bu kez Bashiru ile bitirici darbeyi indirdi. Trabzonspor cephesi şaşkın, ev sahibi tarif edilmez duygular içinde idi.
Sonuç olarak Volkan Demirel ve Hatayspor’un tüm zorluklara karşın sergilediği onurlu direniş, uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Tıpkı Bjelica’nın kabul edilemez fantazileri gibi. Ne dersin hoca? Bu faturayı ödeyebilecek kadar cesur musun?"

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