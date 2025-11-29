Sınırlı süreli indirimlerin yapıldığı Black Friday , bu yıl dijital alışverişte çılgınlığa neden oldu. Adobe Analytics’in verilerine göre ABD'de tüketiciler yalnızca çevrim içi alışverişte 11,8 milyar dolarlık harcama yaparak geçen yıla göre yüzde 9 artış kaydetti.

Black Friday’den bir gün önce kutlanan Şükran Günü’nde de yapılan çevrim içi harcamalar 6,4 milyar dolara ulaştı.

Dijital alışverişe yönelişte yapay zeka destekli e-ticaret sistemleri dikkat çekti. Bu alandaki trafik, geçen yıla kıyasla yüzde 805 gibi olağanüstü bir artış gösterdi.

Mastercard SpendingPulse verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. Buna göre Black Friday’de toplam perakende satışlar geçen yıla oranla yüzde 4,1 yükseldi.

1 TRİLYON DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Black Friday, küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi Small Business Saturday ve Siber Pazartesi Cyber Monday ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem perakende sektörü için önem taşıyor.

Ülkede "tatil sezonu" olarak adlandırılan bu dönemde ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin tahminlerine göre satışlarının bu yıl ilk kez 1 trilyon doları aşması bekleniyor.