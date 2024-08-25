Blackburn Rovers beklenen transferi açıkladı

McDaniel, henüz 14 yaşındayken Linfield formasıyla ilk maçına çıktı ve ardından Derry City'ye karşı kazanılan galibiyette altı gol attı.

Kulüpte geçirdiği süre boyunca çok sayıda kupa kazandı; bunların arasında üç lig şampiyonluğu, iki kez İrlanda Kupası ve üç kez Lig Kupası şampiyonluğu yer alıyor.

Orta saha oyuncusu, Linfield'da forma giydiği dönemde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde de mücadele etti ve Megan Bell'in Durham'a transferinden sonra son aylarda Danske Bank Kadınlar Premier Ligi'nden FAWC'ye transfer olan ikinci oyuncu oldu.