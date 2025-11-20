Nvidia, bilançosunda 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 26 Ekim'de sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 62 artarak 57 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 22 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 35,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Nvidia'nın geliri bu dönemde 55 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 65 milyar dolar olarak açıkladı.

ŞİRKETİN KÂRI YÜZDE 65 ARTTI

Nvidia'nın net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 65 artarak 31,9 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net kârı geçen mali yılın aynı döneminde 19,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Nvidia'nın hisse başına kârı da bu dönemde 78 sentten 1,3 dolara çıktı.

Dev şirketin en önemli müşterilerinin arasında Microsoft, Orackle, Google ve Meta bulunuyor.

"YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ HIZLA BÜYÜYOR"

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin en yeni yapay zeka çipi olan Blackwell'in satışlarının beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Yapay zekanın verimli döngüsüne girildiğini vurgulayan Huang, "Daha fazla sektörde ve ülkede daha yeni temel model üreticileri daha fazla yapay zeka girişimiyle yapay zeka ekosistemi hızla büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

NVIDIA BLACKWELL NEDİR?

ABD’li teknoloji devi Nvidia’nın en iyi yapay zeka çipi olarak tanıttığı Blackwell üretken yapay zeka için tasarlandı. Söz konusu çip trilyonlarca parametreli dil modellerini kolaylıkla işleyecek şekilde tasarlandı. Blackwell, ikinci nesil Transformer Engine, 208 milyar transistör, güvenli yapay zeka için gizli bilgi işlem ve yüksek hızlı GPU bağlantısı için gelişmiş NVLink içeriyor.

Nvidia Blackwell yeni nesil yapay zeka, makine öğrenimi ve yüksek kapasiteli bilgi işlem faaliyetlerini gerçekleştirmek için tasarlandı.

BLACKWELL HAYATIMIZI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Öncelikle büyük dil modellerini (LLM) eğitmek ve ince ayar yapmak, ölçeklenebilir gelişmiş çıkarımlar çalıştırmak, veri analitiğini güçlendirmek ve kurumsal yapay zeka uygulamalarını hızlandırmak için kullanılırlar. Gelişmiş bellek, işlem performansı ve ağ desteğiyle Blackwell GPU'ları, büyük veri kümelerinin ve karmaşık modellerin verimli bir şekilde işlenmesi gereken sağlık, finans, araştırma ve bulut bilişim gibi sektörler için idealdir. Söz konusu çipin daha fazla veri işleme kapasitesi ile daha etkili ve hızlı yapay zeka modelleri yapılmasını sağlayarak yapay zeka teknolojisini farklı bir seviyeye çekmesi bekleniyor.

ABD ÇİN’E SATIŞINI YASAKLAMIŞTI

Nvidia’ya büyük gelir sağlayan çip, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerine de yansımıştı. ABD Başkanı Trump, Nvidia’nın Blackwell çipinin Çin’e satılmayacağını duyurmuştu. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri dışında kimseye bunları vermeyeceğiz" dedi.

Trump'ın yarı iletkenlere yönelik ihracat kontrollerine bakışı, Beyaz Saray'daki görev süresi boyunca defalarca değişti; NVIDIA'nın H20 çipinin Çin'e satışını kısıtlayıp ardından onayladı.