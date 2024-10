Blade’in vizyona çıkış tarihi yılan hikayesine döndü

Marvel hayranlarını üzecek bir gelişme daha yaşandı. Disney, Marvel Studios'un merakla beklenen filmi Blade’i gösterim takviminden çıkardı. Başlangıçta 7 Kasım 2025 olarak planlanan vizyon tarihi artık belirsiz. Bunun yerine, Predator: Badlands filmi o tarihte sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmen Dan Trachtenberg’in yönettiği ve başrolde Elle Fanning’in yer aldığı bu yapım, Blade’in yerini aldı.

Bekleyiş Uzuyor

Blade filminin kaderi bir süredir belirsizliğini koruyor. Ünlü aktör Mahershala Ali, 2019 San Diego Comic-Con’da Blade karakterinin Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) katıldığını duyurmuştu. Ali, Eric Brooks (namıdiğer Blade) rolüyle, kılıç kullanan ve güneş ışığından etkilenmeyen bir vampir avcısını canlandıracaktı. Ancak yapım aşamasındaki birçok sorun ve yönetmen değişiklikleri projeyi sürekli olarak geri plana itti. Ali, MCU’da yalnızca Eternals filminde kısa bir sesli cameo yaparak Blade karakterini tanıtmıştı.

Yönetmen ve Senarist Değişiklikleri

Blade filmi başlangıçta 2023’te vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak, yönetmen Bassam Tariq’in Eylül 2022'de projeden ayrılmasıyla film 2024’e ertelendi. Tariq’in yerine gelen Yann Demange da Haziran 2024’te projeden çekildi. Şu anda Eric Pearson, senaryoyu yazan dördüncü isim olarak projeye katıldı. Daha önce Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Nic Pizzolatto ve Michael Green senaryo üzerinde çalışmıştı. Filmin çekimlerine henüz başlanmadığı gibi, yeni bir yönetmen de duyurulmadı.

Marvel’ın Yeni Vizyon Takvimi

Disney, Blade’in vizyon tarihini belirsizliğe itmekle kalmadı, aynı zamanda 2028 yılı için üç yeni Marvel filmi ekledi. Bu filmler sırasıyla 18 Şubat, 5 Mayıs ve 10 Kasım 2028 tarihlerinde vizyona girecek. Marvel’ın 2025 için planladığı diğer filmler arasında ise Captain America: Brave New World (14 Şubat 2025), Thunderbolts (2 Mayıs 2025) ve Fantastic Four: First Steps (25 Temmuz 2025) yer alıyor. 2026 ve 2027 yıllarında vizyona girecek iki film de Avengers: Doomsday (1 Mayıs 2026) ve Avengers: Secret Wars (7 Mayıs 2027) olarak planlandı.