Blinken, hafta sonu Orta Doğu'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin Beyaz Saray ile bakanlık yetkililerinden açıklama geldi.

Buna göre Blinken, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği ve olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınması konularından taraflarla çeşitli temaslarda bulunacak.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 4 kez bölgeye giden Blinken'ın, yeni ziyaretine ilişkin detayların ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.