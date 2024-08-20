Blinken, İsrail ve Hamas'ı uyardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Blinken, İsrail ve Hamas'ı uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Han Yunus'u saldırısından sonra taraflara seslendi.

Blinken pazartesi günü önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog sonrasında da Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşmelerin sürdüğü sırada İsrail güçleri Gazze'de, Han Yunus'u bombaladı.

Blinken, 19 Ağustos Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son ateşkes girişimin Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için en iyi ve belki de son şans olabileceği konusunda uyardı ve İsrail ile Hamas'ı anlaşmaya davet etti.

Blinken, Herzog ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rehineleri evlerine getirmek, ateşkes sağlamak ve herkesi kalıcı barış ve güvenliğe doğru daha iyi bir yola sokmak için bir an önce ateşkes anlaşması yapılmalı" dedi.

Reuters'ın haberine göre, ateşkes müzakereleri bu hafta yeniden başlayacak.

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