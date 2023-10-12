Blinken İsrail ziyareti için ABD'den ayrılırken İsrail'e destek mesajı verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e bugün gerçekleştireceği ziyaret için ABD'den ayrılmadan önce İsrail'e destek mesajını yineledi.

KAYNAK: AA
Blinken İsrail ziyareti için ABD'den ayrılırken İsrail'e destek mesajı verdi

Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden ve ABD halkı adına mesajımız açık ve net; ABD, İsrail'in arkasında. İsrail halkının arkasındayız. Bugün, yarın ve her zaman arkalarındayız." dedi.

Hamas'ın İsraillilere yönelik eylemlerini eleştiren Blinken, "IŞİD'ten bu yana bu denli ahlaksızlık görmedik." ifadesini kullandı.

İsrail'i ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceğini kaydeden Blinken, "İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlayacağız, İsrail halkına da destek vereceğiz. Önemli miktarda askeri yardım çoktan yola çıktı." diye konuştu.

Blinken, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına da odaklandıklarını belirterek, şu ana kadar 22 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini ve bu sayının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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