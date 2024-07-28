Blinken, Japon ve Hint mevkidaşlarıyla görüştü

Kaynak: AA
Blinken, Japon ve Hint mevkidaşlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) çerçevesinde Tokyo'da gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Japonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, Japon mevkidaşı Kamikava ile bir araya gelerek Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ve istikrar konularını görüştü. İki bakan, ülkeleri arasındaki güvenlik taahhütlerinin sürekliliğini teyit ederken, Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti.

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Blinken ayrıca, Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Jaishankar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Blinken ile ikili ve bölgesel konuları kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti ve QUAD toplantısına katılmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

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