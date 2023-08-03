Blinken 'Rusya, Karadeniz Tahıl Anlaşması’nı şantaj aracı olarak kullanıyor'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Anlaşması’nı Ukrayna ile sürdürdüğü çatışmada “şantaj” aracı olarak kullandığını söyledi.

KAYNAK: AA
Blinken 'Rusya, Karadeniz Tahıl Anlaşması’nı şantaj aracı olarak kullanıyor'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Blinken, anlaşmanın sadece Ukrayna değil, kıtlık riski altındaki birçok ülke için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Rusya, tahıl silolarını hedef alıyor

Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) başkanlık ettiği oturumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın anlaşmayı bozduğunu ve Ukrayna’daki tahıl silolarını kasıtlı olarak bombaladığını iddia etti. Blinken, bu durumun Ukrayna’nın tahıl üretimini ve ihracatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Türkiye’ye teşekkür

Blinken, Karadeniz Tahıl Anlaşması’ndaki çabalarından dolayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne ve Türkiye’ye teşekkür etti. Blinken, Rusya’nın anlaşmaya geri dönmesinin kendi tercihi olduğunu ancak bunun küresel gıda güvenliği için önemli olduğunu ifade etti.

Gıda kıtlığı tehlikesi

Blinken, dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşabileceğini ve gıdaya olan ihtiyacın yüzde 50 artacağını söyledi. Blinken, çatışmalar ve iklim değişikliği gibi nedenlerle gıda üretiminin yeterli olmadığını ve gıda kıtlığı riskinin arttığını kaydetti. Blinken, ABD’nin Dünya Gıda Programı’na büyük destek verdiğini ve bugün Haiti ve 11 Afrika ülkesine 360 milyon dolarlık yardım kararı aldıklarını duyurdu.

Karadeniz Tahıl Anlaşması nedir?

Karadeniz Tahıl Anlaşması, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan bir anlaşmadır. Anlaşma, Karadeniz’deki tahıl ticaretinin güvenliğini ve istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak Rusya, anlaşmanın şartlarının yerine getirilmediğini öne sürerek anlaşmadan çekilmiştir.

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