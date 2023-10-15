Blinken Suudi Prensi Selman’la bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile Riyad'da bir araya geldi.

Blinken Suudi Prensi Selman’la bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da bir araya geldi. Blinken, görüşmenin "çok verimli" geçtiğini dile getirdi.

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ABD'li bir yetkili görüşmenin Veliaht Prens bin Selman'ın özel çiftliğinde gerçekleştiğini ve bir saat sürdüğünü söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise görüşmeye ilişkin, "Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırılarını durdurmak için sarsılmaz tavrını vurguladı. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmanın önlenmesi ve yayılmasını durdurma konusu ele alındı" dedi.

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