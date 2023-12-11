Blinken yanıtladı. Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail karar verecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini ifade etti.

KAYNAK: AA
Blinken yanıtladı. Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail karar verecek

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jake Tapper'ın CNN'deki programında konuşan Blinken, "İsrailliler bu aşamanın ne zaman sona ereceği konusunda size bir şey söylüyor mu? Çünkü sivil ölümleri giderek artıyor?" sorusunu cevapladı.

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin,"İsrail'le süreci ve söz konusu sürecin nasıl yürütüldüğü de dahil olmak üzere görüşüyoruz." açıklamasını yapan Blinken, "Bunlar İsrail'in vereceği kararlardır." şeklinde konuştu.

Tapper'ın, "Ancak (Gazze'deki) durum günler ya da haftalar değil de aylar boyunca devam ederse ABD İsrail'i şu anda desteklediği şekilde desteklemeye devam edecek mi?" sorusu üzerine Blinken, "Yine, İsrail bu kararları vermek zorunda." dedi.

Blinken, "Filistinlilerin siyasi talepleri karşılanmadığı sürece kalıcı bir barışa ve İsrail için kalıcı bir güvenliğe sahip olamayacağız." ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre, ABD Başkanı Joe Biden hükümeti, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edilmişti.

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde "saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.

İlgili Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Fidan’a İsveç vurgusu. Görüşmenin tüm detaylarını açıkladı
Katar Başbakanı Thani ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Katar Başbakanı Thani ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Blinken'den Netanyahu'ya 'sivilleri koruyun' çağrısı
Blinken'den Netanyahu'ya 'sivilleri koruyun' çağrısı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Ankara’da 'kız meselesi' kavgası Yaşam
Ankara’da 'kız meselesi' kavgası
Sokak ortasında silahlı çatışma. 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
Sokak ortasında silahlı çatışma. 1 ölü, 3 yaralı
Asgari ücret için 2024 tahminini canlı yayında açıkladı. 'Dolar bazında rekor bekliyorum' Ekonomi
Asgari ücret için 2024 tahminini canlı yayında açıkladı. 'Dolar bazında rekor bekliyorum'
Oğlu tarafından bıçaklanan kadından acı haber Yaşam
Oğlu tarafından bıçaklanan kadından acı haber
İsa Karaarslan sordu Fatih Tekke maziye daldı Spor
İsa Karaarslan sordu Fatih Tekke maziye daldı
Köpeğin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı Yaşam
Köpeğin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı