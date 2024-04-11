Blinken’dan İsrail’e tam destek

Kaynak: AA
Blinken’dan İsrail’e tam destek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran tehdidine karşı İsrail’in yanında olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonla görüştü.

Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki konulara ilişkin konuşan Blinken, "İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında" İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını belirtti.

İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Son Haberler
Nikaragua, Berlin Büyükelçiliğini kapattı. Almanya’yı Uluslararası Adalet Divanına şikayet etmişti Dünya
Nikaragua, Berlin Büyükelçiliğini kapattı. Almanya’yı Uluslararası Adalet Divanına şikayet etmişti
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı Ekonomi
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Başa çıkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başa çıkmak deyimi ne anlama geliyor?
Cem Yılmaz’dan olay Yılmaz Erdoğan esprisi! Dilber'i bir tarafınla yaz tutar dedim, gerçekten bir tarafıyla yazmış Magazin
Cem Yılmaz’dan olay Yılmaz Erdoğan esprisi! Dilber'i bir tarafınla yaz tutar dedim, gerçekten bir tarafıyla yazmış
Ruhi Çenet 9 milyonluk hesabını nasıl kaptırdığını adım adım anlattı! Bilgisayarına böyle sızdılar Gündem
Ruhi Çenet 9 milyonluk hesabını nasıl kaptırdığını adım adım anlattı! Bilgisayarına böyle sızdılar
Fitch’ten Türk şirketlerini üzen haber Ekonomi
Fitch’ten Türk şirketlerini üzen haber
Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti Spor
Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti