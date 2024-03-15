Blockchain teknolojisiyle tarımda devrim hazırlığı

Kaynak: Haber Merkezi
Blockchain teknolojisiyle tarımda devrim hazırlığı
Tarım sektöründe 'Blockchain' teknoloiisiyle devrim hazırlığına girişildi. Hedef, yenilikçi teknolojilere ulaşmak...

Bockchain teknolojisi...İlk önceleri kripto paralarıyla ilişkilendirildi. İşte bu teknoloji bugünlerde bir çok sektörde değiştirme iyileştirme ve tedarik zincirinde kullanılmaya başlandı. Amaç verimliliği artırmak. Onun için de şeffaflık önemli. İşte bu aralar 'Blockchain teknolojisi' tarımda da kullanılmaya başlandı. Hedef yenilikçi çözümler bulmak. Şeffaflığın da yardımıyla çok büyük bir pazar olan tarım sektöründe blokchain teknolojisine ilgi artmaya başladı. Uluslararası kuruluşlar, blockchain teknolojisinin yardımıyla gıdalardaki hileleri hedef almayı planlıyor. Blockchain teknolojisiyle tedarik zinciri uygulamalarının yanında, maliyetlerin de azaltılması hedefleniyor.

Yeni teknolojcilerle devrim yaratma potansiyelili tarım sektöründeki pazarın büyüklüğü de dikkate alınarak, verimliliğin artırılması planlanıyor. Blockchain teknolojisinin akıllı tarımda devrim yaratma potansiyelinin büyük olduğu belirtiliyor.

Blockchain teknolojisi nedir

"Blok zinciri teknolojisi, bir işletme ağındaki şeffaf bilgi paylaşımına izin veren gelişmiş bir veritabanı mekanizmasıdır. Blok zinciri veritabanı, bir zincir üzerinde birbirine bağlı bloklarda verileri depolar."

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