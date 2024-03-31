Blok oya itiraz eden avukat dövüldü

Türkiye bugün yerel seçimlere giderek 5 yıl boyunca kendilerini yönetecek İl, ilçe belediye başkanlarını ve muhtar adaylarını seçiyor. 81 il ve 973 ilçede vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sanık başına gitti.

Yerel seçimler kapsamında oy kullanma işlemleri bazı illerde 16:00’da son bulurken bazı illerde ise 17:00’da sona erecek.

KENDİSİNE İTİRAZ EDEN AVUKATI DÖVDÜ

Yerel seçimler kapsamında oy kullanmak isteyen vatandaşlar arasında da tansiyon bir yükseldi. Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, blok oy kullanmak isteyen bir şahsa bir avukat itiraz etti. Avukatın itirazı sonrası sinirden deliye dönen vatandaş avukatı dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.