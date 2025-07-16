Blok3 hakkında suç duyurusu!

Son dönemin en çok dinlenen rap şarkıcılarından 'Blok3' adıyla bilinen Hakan Aydın, İstanbul’da yapılması planlanan konserinin iptal edilmesinin ardından organizasyon krizini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme taşımıştı.

Blok3, İstanbul’da 25-27 Haziran 2025 tarihlerinde yapılması planlanan "We Are Young" isimli müzik festivali için sahneye çıkmaya hazırlanırken, organizatörün sabah saatlerinde telefonlarını kapattığını ve teknik ekibin ödemelerinin yapılmadığını öğrendi. “Oradaki insanlar haklı olarak işi iptal etti. Biz normalde dört saat sonra sahnedeydik,” diyen sanatçı, daha sonra konser alanına giderek organizasyon ekibiyle yüz yüze görüştü.



Alana giden Blok3, bilet satışından sorumlu organizasyon şirketi yetkilisinin yanında bir video çekerek “Neden iptal oldu? Binlerce kişi bekliyor” diye sordu. Yetkili ise bilet satışlarının organizasyonu karşılayamadığını ifade etti. Blok3 ise, “10 bin tane bilet havadan satılmış” diyerek duruma tepki gösterdi ve hayranları için açık alanda mini bir performans sergiledi.

Ancak bu gelişmelerin ardından organizasyon şirketi ünlü rapçi ve beraberindeki 5 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede; nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, zorla çek-senet imzalatma, özel hayatın gizliliğinin ihlali, hakaret, iftira ile suç örgütü kurmak ve üye olmak gibi suçlamalar yer aldı.

Suç duyurusunda, organizasyon şirketinin sahibi Ahmet Yücel’in kurucusu olduğu Grey Reklam ve Organizasyon firmasının festival kapsamında pek çok sanatçı menajeri, teknik personel ve yükleniciyle sözleşmeler imzaladığı belirtildi. Ancak dilekçeye göre, etkinliğin son 48 saatinde organizasyonun çeşitli kademelerinde görev alan şüpheliler tarafından şirket sahibi tehdit edilerek banka hesaplarına erişildi, çek ve senetlerin baskı altında imzalatıldığı, özel görüntülerle şantaj yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca Blok3 ekibinden G.K.’nin de sözleşmeye aykırı şekilde çek aldığı ve bunun irade fesadı ile gerçekleştirildiği ifade edildi.