Bloke olmuş diyerek yardım isteyen turistlerin kredi kartını çalıp kaçtılar

Taksim'de ATM'den para çekmek isteyen turistlere yardım bahanesiyle yaklaşıp kartlarının şifrelerini öğrenen ve kartlarını çaldıkları tespit edilen şüphelilerden biri, güvenlik timleri tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Bloke olmuş diyerek yardım isteyen turistlerin kredi kartını çalıp kaçtılar

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre, Taksim Meydanı'nda bulunan ATM'lerden para çekmek isteyen turistlerin yanına yardım bahanesiyle bir kişi yaklaştı. Şüpheli, turistlere kartlarının ATM tarafından yutulduğunu söylemesinin ardından kartın bloke olduğunu bahane ederek şifre girmelerini istedi. Ardından turistlerin kartını, meydanda bulunan başka bir arkadaşına verdi ve diğer şüpheli kayıplara karıştı. Kayıplara karışan şüphelinin ise Taksim Metrosu'nda turistlerin kartından 850 dolar para çektiği öğrenildi.

Şikayetler üzerine Taksim Güven Timleri harekete geçti. Şüphelilerden biri meydanda durdurulup bir süre polis tarafından sorgulandı. Sorgulanan şüpheli daha sonra gözaltına alınarak Güven Timleri Şube Müdürlüğü Amirliğine götürüldü. Diğer şüpheliyi yakalamak için ekiplerin çalışması sürerken, Hindistan vatandaşı olduğu öğrenilen turistlerin ATM dolandırıcılarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

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