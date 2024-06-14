Bloodborne PC’ye çıkacak mı? İlk kez resmi açıklama geldi

Ersoy Özdem
Bloodborne PC’ye çıkacak mı? İlk kez resmi açıklama geldi

Oyun severlerin yıllardır PC’de görmek istediği Bloodborne ile ilgili ilk kez resmi açıklama geldi. FromSoftware Başkanı Miyazaki, oyunu PC’de görmek isteyip istemediğini açıkladı.

Elden Ring ile büyük satış başarısı yakalayan FromSoftware’in kült yapımlarından Bloodborne’un PC’ye çıkması yıllardır oyun severlerin en çok istediği şeylerden biri olmaya devam ediyor. 2017 yılında sadece Play Staiton’da çıkan oyun, Japon şirketin yaptığı en zor oyunlardan biri olarak biliniyor. Souls oyunlarını sevenler yıllardır yeni bir Bloodborne oyununun ya da en azından bir ‘remake’ ile PC’ye gelmesini hayal ediyor. Ancak Japon şirketten şu zamana kadar konuyla ilgili bir adım gelmedi.

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İLK KEZ BLOODBORNE AÇIKLAMASI GELDİ

FromSftware, herkesin PC’de görmek istediği Bloodborne ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Japon şirketin Başkanı Hidetaka Miyazaki, Bloodborne’u PC’de görmek istediklerini söyledi. Şirket çalışanlarının da oyunu PC’de görmek istediğini belirten Miyazaki, kendisinin de bu fikre karşı olmadığını söyledi.

Miyazaki, "Açıkçası, Bloodborne'un yaratıcılarından biri olarak benim kişisel ve dürüst görüşüm, daha fazla oyuncunun bundan keyif almasını isterim" dedi.

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OYUNUN HAKLARI SONY’DE

Miyazaki Bloodborne’u PC’de görmeye sıcak baksa da bu durumun gerçekleşmesi o kadar da kolay değil. Çünkü oyunun hakları FromSoftware’de değil Sony’de bulunuyor. Oyunun bir PC sürümünün çıkması için Sony’nin onay vermesi gerekiyor. FromSftware tarafının PC sürümüne sıcak baktığının ortaya çıkması sonrası şimdi gözler Sony’ye çevrildi. Sony’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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2017 yılında sadece Play Staiton 4 için çıkan Bloodborne, Dark Souls serisi ve Elden Ring ile birlikte FromSoftware’in geliştirdiği en popüler oyunlardan biri olarak biliniyor. İkonik boss savaşları ve sırlarla dolu hikayesiyle son derece sert bir aksiyon RPG oyunu olarak öne çıkıyor. Oyun, bazı oyuncular tarafından FromSoftware’in yaptığı en zor oyun olarak gösteriliyor.

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