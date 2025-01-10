Blue Origin'un yeni roketi 12 Ocak’ta fırlatılacak

Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin, Yeni Glenn roketinin ilk fırlatışını 12 Ocak’ta gerçekleştirecek. Şirket yetkilileri, bu ertelemenin Atlantik’teki olumsuz koşullardan kaynaklandığını belirtti. İlk aşamanın bir platforma inişi planlansa da, bu yalnızca bir "bonus" olarak değerlendiriliyor. CEO Dave Limp, asıl önceliğin, uzun süredir beklenen roketin nihayet yörüngeye ulaşması olduğunu açıkladı.

Yeni Glenn, birçok gecikmenin ardından uzay yarışında kendine yer edinmeye çalışıyor. SpaceX'in Falcon 9 roketi, yıllardır yüzer platformlara başarıyla iniş yaparken, bu teknolojinin uygulanabilirliğini kanıtladı. Ancak SpaceX de ilk başarılı denemesini gerçekleştirmeden önce bir dizi başarısızlık yaşamıştı. Blue Origin’in Yeni Glenn ile benzer bir öğrenme süreci geçirmesi bekleniyor.

SPACEX’İN STARSHİP TESTİ

Blue Origin’in Yeni Glenn uçuşunun hemen ardından, SpaceX’in Starship Super Heavy roketi için yedinci test uçuşu planlanıyor. SpaceX, roketin ilk aşamasını "chopstick" adı verilen kule yakalama mekanizmasıyla geri getirmeyi hedefliyor. Eğer bu mümkün olmazsa, roketin Meksika Körfezi’ne bırakılması planlanıyor.

Starship, ikinci aşamada Hint Okyanusu üzerinde bir alt yörüngesel uçuş gerçekleştirecek ve bu sırada yük yerleştirme ve yeniden kullanım teknolojilerini test edecek.

SpaceX Starship: Uzayın Geleceğini Şekillendiren Roket

UZAY MERAKLILARINA ŞÖLEN

Planlanan bu iki kritik uçuş, uzay teknolojilerinde çığır açabilecek gelişmelere sahne olacak. Blue Origin’in Yeni Glenn roketinin ilk uçuşu, sektördeki rekabeti artırırken, SpaceX’in Starship denemesi, tekrar kullanım teknolojilerinde yeni bir dönemi işaret ediyor.