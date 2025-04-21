Bluesky'da yeni dönem resmen başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bluesky'da yeni dönem resmen başladı

Bluesky, mavi onaylı hesap doğrulama özelliğini duyurdu. Bu özellik, platformda güvenilir hesapların doğrulanmasını sağlayarak kullanıcıların paylaşımların gerçek olup olmadığını anlamalarını kolaylaştıracak.

Bluesky, ilk aşamada yalnızca “Güvenilir Doğrulayıcılar” adı verilen bağımsız organizasyonlarla çalışacak. Bu organizasyonlar, ekip üyelerini mavi onayla doğrulayarak kullanıcıların bu kişileri güvenilir kaynaklar olarak görmelerini sağlayacak. Örneğin, bir şirket, halkla ilişkiler ekibini doğrulatarak bu kişilerin şirket haberlerine dair doğru bilgi verdiğini gösterecek. Bluesky, doğrulama işlemlerini platformun moderasyon ekibinin kontrolünde yapacak.

Önceden, kullanıcılar kendi alan adıyla hesap doğrulaması yapabiliyordu. Bu özellik, sahte hesapların önüne geçilmesine yardımcı oluyordu. Ancak, Bluesky bu yeni özellikyle birlikte, ünlü kişiler, gazeteciler ve siyasetçiler gibi kamuya mal olmuş figürlerin doğrulanmasında ekstra bir güvenlik katmanı ekleyecek.

Bluesky, şimdilik doğrulama başvurularını kabul etmiyor, ancak gelecekte bir başvuru formu sunmayı planlıyor. Ayrıca, platformda 270.000 hesap, Bluesky kullanıcı adını kendi alan adıyla ilişkilendirerek doğrulama işlemi gerçekleştirmiş durumda.

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