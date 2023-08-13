BluTV üyelik ücretlerine zam geldi. Aylık ücret 'yok artık' dedirtti

Eylül 2022'de ücretlerini artıran yerli dijital platform BluTV, abonelik ücretlerine zam yaptı.

RaniniTv'nin aktardığına göre, aylık abonelik ücreti 49,90 TL, yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL olan platformda, gelen son zamlarla birlikte aylık abonelik ücreti 99,90 TL'ye yükseldi.

Yıllık abonelik ücreti ise ayda 49,90 TL (x12 = 598,80 TL)'ye yükseldi.

BLUTV NEDİR?

BluTV, Türkiye merkezli bir dijital yayın platformudur. BluTV, çeşitli içeriklerin (diziler, filmler, belgeseller, orijinal yapımlar) online olarak izlenebildiği bir abonelik hizmeti sunar. Platform, kullanıcılara geniş bir içerik yelpazesi sunarak popüler dizilerden klasik filmlere, belgesellerden orijinal yapımlara kadar çeşitli seçenekler sunar.