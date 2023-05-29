BM açlık konusunda dünyayı uyardı

BM paylaştığı bilgide gıda konusunda yaşanan sorunlardan ve savaşlardan dolayı dünyayı açlık konusunda uyardı.

BM açlık konusunda dünyayı uyardı

Editör: İsa Karaarslan

BM bugün yaptığı açıklamada gıda güvensizliği sebebiyle uyarılarda bulundu. Özellikle Haiti ve Sudan'ı bekleyen derin açlık konusunda endişeli olduklarını dile getirdiler.

BM, açıklamasında bu iki ülke için 'acil' uyarısı yaparken uluslararası toplumu iki ülkeye karşı insani yardım konusunda çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından, "Haiti, Sahel (Burkina Faso ve Mali) ve Sudan, nüfusları besleme açısından en yüksek endişe seviyelerine yükseltildi açıklaması yapıldı.

Açıklamada, ''bu durum Haiti'nin yanı sıra Burkina Faso ve Mali'de insan ve mal hareketine getirilen ciddi kısıtlamaların yanı sıra son zamanlarda Sudan'da patlak veren çatışmalardan kaynaklanıyor '' ifadelerine yer verildi.

BM bu ülkelerin yanı sıra Afganistan, Somali, Nijerya, Güney Sudan ve Yemen'i de yüksek alarmda olan ülkeler listesinde gösteriyor.

Ayrıca raporda söz konusu ülkeler için mayıs-temmuz döneminde yaşanması beklenen yüksek sıcaklık ve kuraklıkların da endişe verici olduğu belirtildi.

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