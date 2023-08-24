BM: BMGK yapısında değişiklik gerektiği düşüncesi sır değil

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, Güvenlik Konseyi (BMGK) yapısında değişiklik çağrılarına ilişkin, "Genel Sekreter'in BMGK yapısında değişiklik gerektiğini defalarca söylemesinin bir sır olduğunu düşünmüyorum" dedi.

KAYNAK: AA
BM: BMGK yapısında değişiklik gerektiği düşüncesi sır değil

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Brezilya Devlet Başkanı Inacio Lula da Silva'nın Afrika'daki BRICS toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın BMGK'nin mevcut yapısının dünyada barışı teşvik etme konusunda yetersizliğini ortaya koyduğuna yönelik ifadelerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tepkileri sorulan Nino, "Genel Sekreter'in BMGK yapısında değişiklik gerektiğini defalarca söylemesinin bir sır olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Genel Sekreter'in geçmişte Güvenlik Konseyi hakkında söylediklerine atıfta bulunabileceğini belirten Nino, "Bu soru kendisine defalarca soruldu ve sanırım her zaman Güvenlik Konseyinin birlik halinde hareket ettiğinde en iyi şekilde çalıştığını söyledik. Ve elbette bu çatışma, birlik olmayınca ne olacağı sorunlarını da gün yüzüne çıkardı" ifadesini kullandı.

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