BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'ya protesto! Salon boşaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

BM Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya protesto gösterisi yapıldı. Netanyahu, konuştuğu sırada salın bir anda boşaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 80. Birlemiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye çıkıp konuşmaya başladığı anda diğer ülkelerinin temsilcileri Gazze'deki katliamların sorumlusu olarak kabul edilen Netanyahu'yu protesto etmek için salonu terk ettiler.

120jpg-zgdaiv229kigcclv3-zada.webp

Toplantının yapıldığı salonun üst katları tamamen boşalırken, delegasyonlar kapılarda sıra olduğu görüldü.

whatsapp-image-20250926-at-161357jpeg-r77t7t3nqkkk-bl5rqpjqg.webp

BOŞ SALONA KONUŞTU

Bu sırada Netanyahu'nun, boş salonda konuşmasına devam ettiği görüldü. Gazze'deki 'savaşın' kazanılması gerektiğini söyleyen Netanyahu İran ve Hamas'ı sorumlu tuttu.

whatsapp-image-20250926-at-161248-1jpeg-oelgazhodu-bbewcosv0sg.webp

TIMES MEYDANI’NDA NETANYAHU PROTESTOSU

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşması protesto edilirken New York’taki Times Meydanı’nda da çok sayıda kişi ellerinde pankartlarla İsrail’i ve Netanyahu’yu protesto etti. Düzenlenen gösteride konuşan bir ABD’li savaş suçlarından ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tutuklanması gerektiğinin altını çizdi.

ekran-goruntusu-2025-09-26-164818.png

Konuşmacı ayrıca Netanyahu’nun New York sokaklarında özgürce dolaşmasına olanak sağlayan ABD’li yetkililerin de tutuklanması gerektiğini vurgulayarak Netanyahu’nun kentte hoş karşılanmadığının altını çizdi.

