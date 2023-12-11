BM Genel Sekreteri Sudan'da Kızılhaç konvoyuna yönelik saldırı sonrası dehşete düştü

BM Genel Sekreteri Guterres'in, Sudan'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştüğü açıklandı.

KAYNAK: AA
BM Genel Sekreteri Sudan'da Kızılhaç konvoyuna yönelik saldırı sonrası dehşete düştü

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Sudan'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna yönelik saldırı karşısında dehşete düştüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sudan'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyunun sivilleri tahliye ettiğine dikkati çeken Dujarric, "Genel Sekreter, sivillerin korunmasının en temel öncelik olduğunu vurguluyor." diye konuştu.

GUTERRES DEHŞETE DÜŞMÜŞ

Dujarric, insani yardım çalışanlarının hiçbir zaman hedef olmaması gerektiğini kaydederek, "Genel Sekreter, sivilleri tahliye etmeye çalışan Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna yönelik saldırı karşısında dehşete düştü." ifadelerini kullandı.

KIZILHAÇ KONVOYUNA SALDIRI

Sudan ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna, belirlenen güzergahın dışına çıktıkları ve beraberlerinde Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) ait silahlı aracın bulunduğu gerekçesiyle ateş açıldığını iddia ederek, olayda çok sayıda örgüt çalışanının yaralandığını bildirmişti.

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