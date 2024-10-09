BM Güvenlik Konseyi Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Kaynak: DHA
BM Güvenlik Konseyi Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Pakistan'ın Karaçi kentindeki terör saldırısını kınadı.

BM Güvenlik Konseyi, pazar gecesi Pakistan'ın güney liman kenti Karaçi'de üç kişinin ölümü ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı. Yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi üyelerinin, "Pakistan'ın Karaçi kentindeki Cinnah Uluslararası Havaalanı yakınındaki iğrenç ve korkakça terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınadıkları" ifade edildi. Üyeler, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Çin ile Pakistan hükümetlerine en derin taziyelerini, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konsey üyeleri, terörizmin tüm biçimleri ve tezahürleriyle, uluslararası barış ile güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturduğunu bir kez daha teyit ederek, menfur terör eylemlerinin faillerinin, organizatörlerinin, finansörlerinin ve sponsorlarının sorumlu tutularak, bunların cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

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Üyeler, tüm devletleri, uluslararası hukuk ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca, bu konuda Çin ve Pakistan hükümetlerinin yanı sıra diğer ilgili makamlarla aktif iş birliği yapmaya çağırdı.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, motivasyonu ne olursa olsun, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, her türlü terör eyleminin suç teşkil ettiğini ve haksız olduğunu yinelemiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Üyeler, tüm devletlerin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerle mücadele etmesi gerektiğini de vurguladı.

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