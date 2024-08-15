BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: "Gazze'de 40 bin Filistinli hayatını kaybetti"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Volker Türk'ün bu durumu "dünya için kasvetli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdiğini belirtti. Haq, Gazze Sağlık Bakanlığına göre, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

Farhan Haq, Volker Türk'ün bu durumun "akıl almaz" olduğunu ve büyük ölçüde İsrail Savunma Kuvvetlerinin savaş kurallarına uyma konusundaki "tekrarlayan başarısızlıklarından" kaynaklandığını söyledi. Son 10 ayda Gazze'de her gün ortalama 130 kişinin öldüğünü belirten Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bu konuda Yüksek Komiser Türk'ün endişelerini paylaştığını ifade etti.

Sözcü Yardımcısı, bu sayının bir tahmin olduğunun farkında olduklarını ve halen kayıp olan, enkaz altında kalmış veya ölmüş olabilecek birçok insanın bulunduğunu belirterek, sayının eksik olabileceğini de sözlerine ekledi. Haq, Genel Sekreter'in bakış açısına göre, bu durumun neden bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunun ve tüm rehinelerin serbest bırakılması ile engellenmemiş insani yardımın gerekliliğinin bir başka nedeni olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze operasyonu ve sonuçları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü ve 5132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 40 bin Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da saldırılarda hedef alınarak sivil altyapı büyük ölçüde tahrip edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 690 askerin öldüğünü ve 10 bin 56 askerin yaralandığını duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te verilen 4 günlük "insani ara" daha sonra 3 gün uzatıldı ve bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında 629 Filistinli hayatını kaybetti.