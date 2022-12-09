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BM, İran'da 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadı

Birleşmiş Milletler, İran'da ülke çapındaki protestolarla ilgili idama mahkum edilen 23 yaşındaki gencin cezasının infaz edilmesini kınadı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 06:14
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BM, İran'da 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadı

BM, İran'da 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadı
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Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan yazılı açıklamada, BM uzmanlarının, İran'daki idam kararlarıyla ilgili endişelere dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamada, İran makamlarının 23 yaşındaki İranlı gence ve 12 kişiye verilen idam cezalarını onayladığı kaydedildi.

Adil olmayan yargılama sebebiyle gerçekleşen infazların keyfi olarak insanları yaşamdan mahrum ettiği vurgulanan açıklamada, BM uzmanlarının 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadığı aktarıldı.

Uzmanlar İran'a, idam cezalarını kaldırmak için bir moratoryum oluşturma çağrısında da bulundu.

İLK İDAM CEZASI İNFAZ EDİLDİ

İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili şu ana kadar idama mahkum edilen 11 kişiden biri olan Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Şikari, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmınınalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor. (AA)

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