BM Lübnan'da sakinleşen Filistin kampındaki çalışmalarına yeniden başladı

UNRWA, Lübnan'ın güneyindeki Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da patlak veren çatışmalar nedeniyle askıya aldığı çalışmaları hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, kampta durumun sakinleşmesinin ardından UNRWA'ya bağlı sağlık merkezinin bugün itibarıyla hasta kabulüne başladığı ifade edildi. Ayrıca kamptaki çöplerin toplandığı ve sokakların temizlendiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNRWA Lübnan İşleri Müdürü Dorothee Klaus, şunları kaydetti:

"Kampın sakin kalmasını temenni ediyoruz. Bugün, evlerini terk edemeyen mültecilerin günlerce yoğun çatışmaların altında kaldığı, kaçmaya çalışanların yaralandığı, çocukların korkudan ağladığını duyduk. UNRWA, çöp yığınları ve enkazları temizleyip zarar gören elektrik hatları ve su borularını yeniden tamir edecek. Ancak UNRWA'nın çalışabilmesi için güvenli bir ortam şart."

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 12 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.