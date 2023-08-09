BM Lübnan'da sakinleşen Filistin kampındaki çalışmalarına yeniden başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Lübnan'daki en büyük Filistin kampında çatışmalar nedeniyle 10 gündür askıya aldığı çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu.

KAYNAK: AA
BM Lübnan'da sakinleşen Filistin kampındaki çalışmalarına yeniden başladı

UNRWA, Lübnan'ın güneyindeki Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da patlak veren çatışmalar nedeniyle askıya aldığı çalışmaları hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, kampta durumun sakinleşmesinin ardından UNRWA'ya bağlı sağlık merkezinin bugün itibarıyla hasta kabulüne başladığı ifade edildi. Ayrıca kamptaki çöplerin toplandığı ve sokakların temizlendiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNRWA Lübnan İşleri Müdürü Dorothee Klaus, şunları kaydetti:

"Kampın sakin kalmasını temenni ediyoruz. Bugün, evlerini terk edemeyen mültecilerin günlerce yoğun çatışmaların altında kaldığı, kaçmaya çalışanların yaralandığı, çocukların korkudan ağladığını duyduk. UNRWA, çöp yığınları ve enkazları temizleyip zarar gören elektrik hatları ve su borularını yeniden tamir edecek. Ancak UNRWA'nın çalışabilmesi için güvenli bir ortam şart."

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 12 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Necati Gül Mısır’da Türkiye rekoru kırdı Spor
Necati Gül Mısır’da Türkiye rekoru kırdı
Fahriye Evcen peş peşe pozlar vererek eski formuna kavuştuğunu gösterdi Magazin
Fahriye Evcen peş peşe pozlar vererek eski formuna kavuştuğunu gösterdi
Arkadaşının arabalarına şaka maksadıyla 12 kilo dinamit koydu Dünya
Arkadaşının arabalarına şaka maksadıyla 12 kilo dinamit koydu
İlay Aksoy, Suriyelilerin evrakta sahteciliğini ortaya çıkardı Güncel
İlay Aksoy, Suriyelilerin evrakta sahteciliğini ortaya çıkardı
Google deepfake tehlikesine karşı o şirketle işbirliği yapacak Teknoloji - Otomotiv
Google deepfake tehlikesine karşı o şirketle işbirliği yapacak
4 maaşlı AKP’li 'Huzur hakkı alıyorum' dedi. Hepsinin kul hakkı yeme bahanesi aynı Siyaset
4 maaşlı AKP’li 'Huzur hakkı alıyorum' dedi. Hepsinin kul hakkı yeme bahanesi aynı
Lucescu'dan Galatasaray'a transfer mesajı Spor
Lucescu'dan Galatasaray'a transfer mesajı