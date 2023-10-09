BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda korkunç bilançoyu açıkladı

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, şu ana dek 560'sı çocuk 9 bin 806 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Savaşın etkilerine karşı dünyayı uyardı.

KAYNAK: AA
BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda korkunç bilançoyu açıkladı

BM Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'daki güncel gelişmeler hakkında oturum düzenlendi. Burada konuşan BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, savaşın başlangıcından itibaren çatışmanın sadece Ukrayna'ya değil bölge ve dünyaya ciddi etkileri karşısında uyardıklarını anımsattı.

YAKLAŞIK 10 BİN SİVİL SAVAŞTA ÖLDÜ

DiCarlo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) son Ukrayna raporuna değinerek, savaş nedeniyle aralarında 560 çocuğun da bulunduğu 9 bin 806 sivilin hayatını kaybettiğini, 17 bin 962 sivilin yaralandığını aktardı. Gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğine işaret eden DiCarlo, çatışmanın sürmesi halinde sayıların artacağı uyarısında bulundu.

SİVİL DENİZ TRAFİĞİ VE GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

DiCarlo, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden ayrılmasının ardından saldırıların sadece Ukrayna'yı değil dünyada gıda güvensizliğiyle mücadele eden milyonlarca kişiyi etkilediğini kaydetti.

Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların da arttığına dikkati çeken DiCarlo, bu durumdan endişe duyduklarını söyledi.

DiCarlo, "Son haftalarda savaşın etkisi Karadeniz'e genişledi. Deniz mayınlarının kullanılması sivil seyrüseferi tehdit eder. Karadeniz'de bilinçli ya da kazara bir askeri hadise bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırır. İtidal çağrımızı yineliyor, bölgedeki durumu daha da kötüleştirecek faaliyetlerden kaçınılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

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