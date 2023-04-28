BM: Sudan'daki insan hakları durumu, dramatik olarak kötüye gitmeye devam ediyor

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Sudan'da devam eden çatışmalara ilişkin son gelişmeler ele alındı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık 2 haftadır devam eden çatışmalarda sivil halkın korku, travma ve ıstırap yaşadığını kaydetti.

Shamdasani, "Sudan'daki insan hakları durumu, dramatik olarak kötüye gitmeye devam ediyor. Yüzbinlerce insan ne pahasına olursa olsun daha güvenli yerler bulmak için evlerini terk etti ve yollarda tacizlerle karşı karşıya kaldı." dedi.

Binlerce kişinin, çatışmaların yaşandığı bölgelerde mahsur kaldığını belirten Shamdasani, Sudan'da orduyla savaşan paramiliter HDK'nin, insanları evlerinden zorla çıkarttığını belirtti.

Shamdasani, Sudanlıların bu süreçte ciddi şekilde gıda, elektrik, yakıt, sağlık hizmeti ve bankaların kapanması nedeniyle nakit sıkıntısı çektiğini söyledi.

Sudan'da tarafların "ateşkes" konusunda anlaşmasının memnuniyetle karşılandığını hatırlatan Shamdasani, ancak Hartum ve Darfur gibi yoğun nüfuslu yerlerde çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

Shamdasani, "Ordu ile HDK arasındaki çatışmalar toplumlararası şiddeti de tetikliyor. Bu yüzden Batı Darfur'da yükselen ciddi şiddet riskinden endişeliyiz. Batı Darfur'daki El-Cuneyna bölgesinde 24 Nisan'dan bu yana devam eden etnik çatışmalar nedeniyle 96 kişinin öldüğü bildirildi." ifadelerini kullandı.

Sudan'da bazı mahkumların hapishanelerden salıverildiği veya firar ettiğini hatırlatan Ravina Shamdasani, bu durum nedeniyle daha fazla şiddetin yaşanması ihtimalinden ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Shamdasani, "Sudan'daki taraflara acilen çatışmaları sonlandırma, özellikle yerleşim yerlerindeki çatışmaları ve altyapı noktalarını hedef almayı durdurma çağrısında bulunuyoruz. Sivillerin korunması her şeyden önemlidir, uluslararası insancıl hukuk bunu gerektiriyor." diye konuştu.

Dünya Gıda Programı (WFP) Doğu Afrika Sözcüsü Brenda Kariuki de çatışmaların şiddetlendiği Sudan'ın yaklaşık üçte birinin çaresizce yardıma ihtiyacı olduğunu ancak ülkedeki insani yardım operasyonlarının neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

"Gıda, yakıt, ilaç, su ve sağlık hizmetlerinde ciddi kıtlıklar olduğunu duyuyoruz." diyen Kariuki, taraflara çatışmaların durması ve insani yardım görevlilerin çalışmalarını güvenli bir şekilde yapabileceği ortamın oluşturulması için gerekli adımlar atmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kariuki, "Çatışmalar, WFP'yi, nüfusunun üçte birinin açlıkla karşı karşıya olduğu Sudan'daki çalışmalarını askıya almaya zorladı. Güvenli bir ortam oluşunca çalışmalarımıza devam etmekte kararlıyız. Bu yıl WFP dünyadaki en yüksek gıda güvensizliği oranlarına sahip ülkelerden biri olan Sudan'daki 7,6 milyon kişiye yardım etmeyi planlamıştı. Ancak WFP'nin personeli, araçları, ekipmanları ve yiyecek stokları doğrudan çatışma hattında kaldı, depolarımızın yağmalanması devam ediyor. Çatışmaların, Sudan halkının kalbinde ve zihninde bir iz bırakacak ve milyonları daha fazla açlığa sürükleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.