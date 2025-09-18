BM: Suriye'ye İsrail'in dış müdahalesi kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde ‘Orta Doğu'daki Durum’ başlığı altında düzenlenen oturumda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'ye yönelik dış müdahale tehdidinin giderek arttığını vurgulayan Pedersen, "Bu ay, İsrail'in daha fazla müdahalesine tanık olduk” dedi.

Pedersen, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığı ile toprak bütünlüğüne ‘tam saygı gösterilmesi’ ve sorunların diplomatik diyalog temelinde ele alınması konusunda ‘ısrarcı olunması’ gereğini söyledi. Uluslararası toplumun Suriye'yi desteklemesi ve dış müdahalelere kararlı bir şekilde karşı durması gerektiğini aktaran Pedersen, "Suriye geçici hükümeti ve Suriye halkı, neredeyse her yerde karşılaşılan karmaşa, zorluk ve gerçeklerle yüzleşerek bir geçiş süreci başlatmaya çalışıyor. En azından bu standartla bakıldığında, kısa sürede kayda değer değişimlere işaret edebiliriz” ifadelerini kullandı.