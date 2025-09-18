Bahçeli'den çok sert Gazze mesajı!

MHP lideri Bahçeli, "Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, siyasi ve hukuki bedelleri ödemekten kurtulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma çok sert tepki gösterdi.

"Artık Gazze’de süregelen insani felakete sabır ve tahammül kalmamıştır." diyen Bahçeli, "Başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum, ABD-İsrail ortak yapımı cinayet ve yıkım politikasına sonuna kadar direniş göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

İsrail’in tahrik dozunu arttırarak hunhar saldırganlığını devamlı genişletmesi hem ülkemiz hem de mücavir coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdittir.

"İNSANİ FELAKETE SABIR VE TAHAMMÜL KALMAMIŞTIR"

İstanbul’da muhafaza edilen arkeolojik mahiyetli taş tablete dayanarak 'Kudüs bizimdir' demek bir yanda tarih bilmezliğin, diğer yanda meczup ve cahilane bir üslubun tezahürüdür.

Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. 'TRÇ' ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir.

Türk Devri milli birlik ve kardeşlik şuuruyla perçinlenecek, terörsüz Türkiye hedefiyle tescillenecektir.

Artık Gazze’de süregelen insani felakete sabır ve tahammül kalmamıştır.

Başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum, ABD-İsrail ortak yapımı cinayet ve yıkım politikasına sonuna kadar direniş göstermelidir.

