BM Yemen anlaşmasının süresini uzattı

Açıklamada, BMGK'nin Yemen'in Hudeyde vilayetindeki ateşkesin korunmasına büyük önem verdiği ve bu nedenle oybirliğiyle UNMHA'nın görev süresini 12 ay daha uzattığı belirtildi.

UNMHA'nın Yemen'in batısındaki Kızıldeniz'e açılan limanlardaki ticari ve insani hareketliliği korumada kritik bir rol üstlendiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Husilerin UNMHA'nın faaliyetlerini kısıtlama çabalarının ve Hudeyde bölgesindeki silahlanma girişimlerinin son bulması gerektiğine dikkat çekildi.

İran destekli Husiler, Yemen'de 2014 yılı Eylül ayından bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri kontrol altında tutarken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de Stockholm Anlaşması kapsamında esir değişimi, Hudeyde'deki ateşkes, limanların yönetimi ve Taiz'in durumu gibi konularda anlaşmalar imzalanmıştı. UNMHA da bu anlaşmanın ardından kurulmuş ve barış sürecine destek sağlamaktadır.