BM Yemen anlaşmasının süresini uzattı

Düzenleme: Kaynak: AA
BM Yemen anlaşmasının süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'deki BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) görev süresini bir yıl daha uzattı. BM'deki İngiltere misyonundan yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin bugün UNMHA'nın görev süresini uzattığı bildirildi.

Açıklamada, BMGK'nin Yemen'in Hudeyde vilayetindeki ateşkesin korunmasına büyük önem verdiği ve bu nedenle oybirliğiyle UNMHA'nın görev süresini 12 ay daha uzattığı belirtildi.

UNMHA'nın Yemen'in batısındaki Kızıldeniz'e açılan limanlardaki ticari ve insani hareketliliği korumada kritik bir rol üstlendiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Husilerin UNMHA'nın faaliyetlerini kısıtlama çabalarının ve Hudeyde bölgesindeki silahlanma girişimlerinin son bulması gerektiğine dikkat çekildi.

İran destekli Husiler, Yemen'de 2014 yılı Eylül ayından bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri kontrol altında tutarken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de Stockholm Anlaşması kapsamında esir değişimi, Hudeyde'deki ateşkes, limanların yönetimi ve Taiz'in durumu gibi konularda anlaşmalar imzalanmıştı. UNMHA da bu anlaşmanın ardından kurulmuş ve barış sürecine destek sağlamaktadır.

İlgili Haberler
Ödemeler yatırılmaya başlandı. Hesaplarınızı kontrol edin
Emeklilere Temmuz zammında büyük hayal kırıklığı. Farkı yatan emekliler şok oldu
Son Haberler
Kuşadası'nda denizde erkek cesedi bulundu Yerel Haberler
Kuşadası'nda denizde erkek cesedi bulundu
Cezayir'in Libya sınırındaki çölde kaybolan 14 kişi ölü bulundu Dünya
Cezayir'in Libya sınırındaki çölde kaybolan 14 kişi ölü bulundu
Selçuk Geçer: 200 kat değer kaybedecek Gündem
Selçuk Geçer: 200 kat değer kaybedecek
Hastanede kasklı darp olayında gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı Gündem
Hastanede kasklı darp olayında gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı
Düzce Belediye Başkanı'nın "Düzce Dağı" çıkışı Bolu'da tepki topladı Yerel Haberler
Düzce Belediye Başkanı'nın "Düzce Dağı" çıkışı Bolu'da tepki topladı
Fatih Terim imza attı. Galatasaray paylaştı Spor
Fatih Terim imza attı. Galatasaray paylaştı
Endonezya'da altın madeninde toprak kayması: 10 ölü, 40 kayıp Dünya
Endonezya'da altın madeninde toprak kayması: 10 ölü, 40 kayıp