BM’den İsrail açıklaması

Kaynak: AA
BM’den İsrail açıklaması

BM'nin Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, İsrail ordusunun Refah kentinde bir su deposuna düzenlediği saldırıyla ilgili uluslararası hukukun beklentilerini vurguladı.

AA muhabirinin, İsrail askerlerinin su deposunu bombalamasını ve bununla ilgili sosyal medyada yayımlanan videoyu sorması üzerine Kaag, saldırıyı görmediği için yorum yapamayacağını belirtti. Ancak uluslararası insancıl hukukun, çatışmalarda taraflardan ne beklendiğinin açık olduğunu ifade etti.

Kaag, uluslararası hukuka uyulmasının önemini vurgulayarak, temiz su ve hijyen malzemelerinin sağlanması için güvenli erişimin sağlanması gerektiğini söyledi. Gazze'den yeni döndüğünü belirten Kaag, bölgede yaşanan yıkımı görmekte zorlandığını ve ofisinin açıldığını, ekibinin bir kısmının burada görev yapacağını bildirdi.

Gazze'de acı, yıkım ve travma açısından yeni bir korkunç dönüm noktasına ulaşıldığını belirten Kaag, sıcak yaz aylarında hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılmaya başladığını kaydetti. Ayrıca, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve Filistin kökenli çalışanların takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes sağlanması durumunda hazırlıklı olmak için çalışmalarına devam ettiklerini ve siyasi temaslarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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