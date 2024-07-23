BM'den kritik Gazze raporu: 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentine saldırısında 70 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, İsrail’in saldırılarından kaçan binlerce insanın göçe maruz kaldığını açıkladı. Ayrıca, Gazze'de UNICEF araçlarına ateş açıldığını bildirdi.

Dujarric, İsrail'in her bir "tahliye emrinin" insanların hayatını altüst ettiğine dikkati çekerek, İsrail ordusunun saldırı öncesinde broşür atarak çok kısa sürede tahliye istemesinin riskleri artırdığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, sadece bir gün içinde 150 bin kişinin Han Yunus'tan kaçmak zorunda kaldığını bildirdi. Dujarric, bu insanların yanlarına hiçbir şey alamadan kaçtığını ve gittikleri yerlerde altyapı eksikliğiyle karşılaştıklarını belirtti.

UNICEF ARACINA SALDIRI

UNICEF aracına saldırı hakkında da konuşan Dujarric, saldırının kim tarafından düzenlendiğini bilmediklerini söyledi. Dujarric, sahadaki meslektaşlarının "adli soruşturma" yapamadığını ve "çatışmalar arasında" görevlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti.