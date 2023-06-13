BM'den sivilleri bombalayan Rusya hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Kriviy Rig şehrindeki bir apartmanı ve diğer sivil altyapıları bombalamasını kınadı.

BM'den sivilleri bombalayan Rusya hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Kriviy Rig şehrindeki bir apartmanı ve diğer sivil altyapıları bombalamasını kınadı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Herson bölgesine bağlı Bilozerka'da saldırı düzenlendiğini ve bir sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Dujarric, "BM, insancıl hukuka saygı duyulması ve sivil altyapılara zarar gelmemesi için ilave önlem alınması gerektiğini vurguluyor." diye konuştu.

RUSYA GÜVENLİK KONUSUNDA GÜVENCE SAĞLAMADI

Apartmana yönelik bombalama sonucu da sivillerin yaralandığını ve hayatını kaybedenler olduğunu belirten Dujarric, BM'nin bunu kınadığını aktardı.

Dujarric, Kahovka Barajı'nın yıkımının ardından BM yetkililerinin hem Rus hem de Ukraynalı yetkililerle görüştüğünü, tüm yardıma muhtaç sivillere ulaşmaya çalıştığını kaydetti.

Rusya'nın Dnipro Nehri'nin diğer tarafına geçmek için henüz güvenlik konusunda güvence sağlamadığına dikkati çeken Dujarric, söz konusu güvencenin, personelin güvenliği için gerekli olduğunu ifade etti.

SİVİL ALTYAPILARA SALDIRI

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların Kriviy Rig şehrindeki bir apartmanı vurması sonucu 6 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Şehrin başka bir yerinde de füze isabet eden binada ve arabada yangın çıktığını aktaran Lısak, burada 4 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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