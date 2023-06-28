BM'den Sudan raporu: Milyonlarca insan yerinden edilecek

Editör: Ersoy Özdem

Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada, 10 haftalık iç savaşın hafifleme belirtisi göstermemesi nedeniyle, Sudan'da artan şiddetin Ekim ayına kadar 1 milyondan fazla mülteciyi Afrika ülkesinden sürmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Sudan, Nisan ortasında General Abdel-Fattah Burhan liderliğindeki ordu ile General Mohammed Hamdan Dagalo komutasındaki paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından kaosa sürüklendi. BM'ye göre, ülkenin Sağlık Bakanlığı o zamandan beri 3.000'den fazla insanın öldürüldüğünü ve yaklaşık 2,5 milyon insanın yerinden edildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Raouf Mazou, basın toplantısında, "Altı ayda Çad'a (kaçan) 100.000 kişiden bahsediyorduz. Şimdi Çad'daki meslektaşlarımız rakamları 245.000 olarak revize ettiler" dedi.

İç savaşın iki tarafı Burhan ve Dagalo, Kurban Bayramı'nın bu hafta başlaması münasebetiyle ayrı ayrı ateşkes ilan etti. Dagalo, Pazartesi günü geç saatlerde sosyal medya sayfasında yayınladığı bir ses kaydında ateşkesin Salı ve Çarşamba süreceğini söyledi; Burhan ise televizyondan yaptığı konuşmada Çarşamba günü "tek taraflı ateşkes" yapılacağını söyledi.