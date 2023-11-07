BMGK, Gazze konusunda yine anlaşma sağlayamadı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 7 Ekim'den bu yana 6. kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yine anlaşmaya varamadı.

KAYNAK: AA
BMGK, Gazze konusunda yine anlaşma sağlayamadı

BMGK, New York'taki BM merkezinde kapalı oturumla toplandı.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Halihazırda bir anlaşma sağlanamadı." bilgisini paylaştı.

Wood, toplantıda çatışmalara insani ara verilmesi konusunun gündeme geldiğini, ancak Konsey nezdinde hala bu konuda farklı görüşler olduğunu dile getirdi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jung ise Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) birlikte BMGK'yi "İsrail'in hastaneler, mülteci kampları, BM tesislerine" yönelik saldırılarını görüşmek için topladıklarını aktardı.

"İNSANİYET KRİZİ"

Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesini "insaniyet krizi" olarak nitelendiren Zhang, Gazze'de kimsenin güvende olmadığını ifade etti.

Zhang, bu korkunç durum karşısında BMGK'nin acilen bir karar kabul ederek insani ateşkes sağlaması gerektiğini vurguladı.

BAE BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe ise tüm Konsey üyelerinin sahadaki insani durumun ciddiyetinin farkında olduğunu belirterek, "Çatışmalar durmadan durumun kötüleşeceğinin farkındalar." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani durumun iyileştirilmesi ve can kaybının durdurulması yönünde genel bir fikir birliğinin oluştuğuna işaret eden Nuseybe, "Önceliğimiz hayat kurtarmak." dedi.

Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Özel'den mesleği bıraktığını açıklayan Yarkadaş'a çağrı: Kararını yeniden değerlendirmeli Gündem
Özel'den mesleği bıraktığını açıklayan Yarkadaş'a çağrı: Kararını yeniden değerlendirmeli
Yüksekova’da trafik kazası geçiren polis memuru hayatını kaybetti Yaşam
Yüksekova’da trafik kazası geçiren polis memuru hayatını kaybetti
İsrail 'taktiksel duraklamaya' hazırlanıyor. Biden ile Netanyahu arasında kritik görüşme Dünya
İsrail 'taktiksel duraklamaya' hazırlanıyor. Biden ile Netanyahu arasında kritik görüşme
ABD: İsrailli bakanın Gazze'ye yönelik nükleer tehdidi kabul edilemez Dünya
ABD: İsrailli bakanın Gazze'ye yönelik nükleer tehdidi kabul edilemez
Ürdün’den İsrail’e ‘tehcir’ resti: Savaş ilanı olarak değerlendireceğiz Dünya
Ürdün’den İsrail’e ‘tehcir’ resti: Savaş ilanı olarak değerlendireceğiz
İran’dan flaş ‘ateşkes’ açıklaması: ABD bize mesaj gönderdi Dünya
İran’dan flaş ‘ateşkes’ açıklaması: ABD bize mesaj gönderdi