BMGK Gazze'ye yardım tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'ye insani yardım kararını onayladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Gazze'ye insani yardım konusunda karar tasarısını onayladı ancak acil ateşkes çağrısı yapmaktan kaçındı.

ABD VE RUSYA ÇEKİMSER KALDI

Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olan ABD ve Rusya çekimser kaldı. Diğer 13 üyenin tamamı kararın lehine oy kullandı.

"ESİRLER DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Konsey'in insani yardım için gerekli koşulları yarattığını ve İsrail ile Hamas'ın uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Thomas-Greenfield ayrıca rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini belirtti.