Böbrek kum ve taşlarını düşürüyor. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürüyor. Bu bitkilerden birinin de süpürge otu olması dikkatlerden kaçmadı.

Süpürge otu; Böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olmasıyla dikkat çekti.

KUM DÖKME NEDİR?

Böbrek taşları, böbreklerde biriken sert mineral ve tuz parçacıkları olduğu vurgulandı. Bu taşlar 5 mm’den küçük olduğunda kum hastalığı olarak bilinmesiyle dikkat çekti.

SÜPÜRGE OTU TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumlarının dövüp suyla içilmesinin mümkün olduğu vurgulandı. Mesela, sabah akşam bir bardak suya bir çay kaşığı dövülmüş tohum katarak kurdeşeninize iyi gelebilirsiniz.

Süpürge otu tohumlarını zeytinyağıyla karıştırıp süpürge otu kürü olarak da kullanabileceğinin önerildi.