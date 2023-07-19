Böbrek nakli olan hastalar dikkat

Prof. Dr. Tevfik Aktoz, böbrek nakli olan hastaların nakilden sonraki tedavi ve takip süreçlerindeki ilk 6 aylık dönemin hasta sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

KAYNAK: AA
Böbrek nakli olan hastalar dikkat

Prof. Aktoz, AA muhabirine, nakil tamamlandıktan sonra takiplerin düzenli ve planlı yapılması gerektiğini ifade etti.

Nakli yapan merkezin standartları ve hastaya yaklaşım tarzının iyileşme sürecinde belirleyici olduğunu dile getiren Aktoz, "Hastanın beslenmesinden kullandığı ilaçlara kadar her şeyin kontrol altında olması ve titiz bir takip yapılması gerekir." dedi.

Aktoz, hastanın sağlıklı bir yaşam sürmesi için nakil başarısı kadar, nakil sonrası ilk 6 aylık sürecin de iyi geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

Nakil sonrası hastanın bir süre hastanede kaldığını ve daha sonra taburcu edildiğini anlatan Aktoz, şunları kaydetti:

"Nakilden sonraki ilk 5-7 günlük periyot çok önemlidir. Burada hastanın ihtiyacına yönelik tedbirlerin alınması aktif bir tedavi süreci yürütülmesi büyük önem arz eder. Bu sürede gerekli olan tüm müdahalelerin aksatılmadan yapılması gereklidir. Daha sonraki üçüncü ve altıncı ay önemlidir. Bu takiplerin yapılması hastanın durumunun iyiye gitmesiyle daha standart bir takibe geçilebilir.

Nakil olan hastalar yaşam tarzına çok dikkat etmeli. Beslenme burada önemli yer alıyor. Yediklerine, tükettiği ürünlerin tuz miktarı ve protein miktarına dikkat etmeli. Genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeli ve doktorlarının tavsiyelerine uyması gerekmektedir."

AA

Öne Çıkanlar
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 19 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 19 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Profesör kadınların menopoz yaşını uzatmanın sırrını açıkladı Sağlık
Profesör kadınların menopoz yaşını uzatmanın sırrını açıkladı
Pınar Deniz tatil fotoğraflarını paylaştı Magazin
Pınar Deniz tatil fotoğraflarını paylaştı
Kimlik numarasının sonu 2,4,6,8 olanlar dikkat! Zamlı ödemeler hesaplara yatmaya başladı Güncel
Kimlik numarasının sonu 2,4,6,8 olanlar dikkat! Zamlı ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Keşfet
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü Dünya
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü
Rıza Çalımbay'dan flaş Arda Güler iddiası: Çocuğu bitireceklerdi Spor
Rıza Çalımbay'dan flaş Arda Güler iddiası: Çocuğu bitireceklerdi
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı Siyaset
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı