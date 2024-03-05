Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık ortaya çıktı

Böbrekler, kanı temizleyen, mineralleri tutan, hormon ve idrar oluşturan ve vücutta asit-baz dengesini sağlayan harika organlardır.

Böbrekler hayati öneme sahiptir ve olmazsa yaşam sürdürülemez. Çinliler böbrekleri yaşam enerjisinin kaynağı olarak kabul ederler. Bu yüzden böbrek sağlığı, genel sağlığımızı korumak için çok önemlidir. Böbreklerinizin uzun süre sağlıklı kalmasını istiyorsanız, size önem vermeniz gereken bazı alışkanlıklar anlatacağız.

Böbrekler, kanı arındıran, mineralleri alıkoyan, hormon ve idrar üreten ve vücutta asit-baz dengesini kuran muhteşem organlardır. Böbrekler olmazsa yaşam devam edemez. Çinliler böbrekleri hayat enerjisinin çıkış noktası olarak görürler. Bu sebeple böbrek sağlığı, genel sağlığımızı muhafaza etmek için çok kıymetlidir. Böbreklerinizin uzun müddet sağlıklı olmasını istiyorsanız, size dikkat etmeniz gereken bir takım alışkanlıklar söylemek istiyoruz.

Çok fazla protein tüketmek: Yeterli protein almak mühimdir, ancak çok fazla et tüketmek böbrek sağlığınız için kötü olabilir. Deniz ürünleri, yumurta ve fındık gibi çeşitli protein türlerinden daha az porsiyonlar yemeye gayret edin. Yüksek sodyumlu yiyecekler tüketmek: Çok fazla tuz tüketmek böbreklerinizin fazla çalışmasına yol açar. Ayrıca böbrek taşlarına sebep olabilir ve tansiyonunuzu arttırabilir.

Sigara içmek: Sigara içmek böbreklerinize kan akışını azaltır ve bu da onların doğru çalışmamasına neden olabilir. Sigarayı bırakmak için daha çok beklemeyin, bugün bırakma planınızı yapın!

Alkol tüketmek: Alkol vücudunuz için bir zehirdir. Fazla tüketim özellikle zararlıdır ve ani böbrek hasarına neden olabilir. Ağrı kesicilerin uzun süre kullanılması: Devamlı olarak reçetesiz satılan ibuprofen ve aspirin gibi ağrı kesici ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzla görüşün. Bu ağrı kesiciler uzun sürede böbreklerinizde menfi etkilere yol açabilirler.

Yeterince su içmemek: Günde 8 bardak su içiyor musunuz? Cevabınız hayır ise böbreklerinize büyük zarar verdiğinizi bilmelisiniz. Yeterince su içmezseniz, böbrekleriniz kurur ve vücudunuzdaki atıkları gerektiği gibi boşaltamaz. Çok sıkı egzersiz yapmak: Fiziksel sağlığınız için iyi bir egzersiz gerekir, ancak kendinizi çok çabuk bir şekilde zorlarsanız, vücudunuz böbreklerinize zarar verebilecek kimyasalları salar. Egzersizlerinizi kademeli olarak oluşturduğunuzdan emin olun.

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı sarı ballıbaba 1 tatlı kaşığı yoğurt otu 1 tatlı kaşığı altınbaşak 2,5 su bardağı suyu Yapılışı: 2,5 su bardağı suyu kaynatın. İçine 1 tatlı kaşığı sarı ballıbaba ve 1 tatlı kaşığı altınbaşak ekleyin. Kısık ateşte 6 dakika kaynatın. Sonra içine 1 tatlı kaşığı yoğurt otu koyun. 5 dakika daha kaynatın. Karışımı süzün ve yarısını sabah kahvaltıdan 2 saat sonra diğer yarısını akşam yemeğinden 2 saat sonra için. Her gün taze olarak hazırlayın ve bu belirtilenlerden başka bir şeyi içine katmayın.

Uygulanışı: Bu kürü 1 ay boyunca uygulayın. 1 ay sonra 2 hafta mola verin. Ve sonra 1 aylık kürü tekrarlayın.

Böbrek sağlığı, sağlıklı beslenmede ilk sırada gelmeyebilir. Ama diyetimizdeki bu basit yiyeceklerle böbrek sağlığımızı geliştirmek için tüketebileceğimiz gıdaları sizler için topladık.

İşte sağlıklı bir böbrek için yemeniz gereken 7 yiyecek:

1. Elma: Doktorların tavsiye ettiği en sağlıklı atıştırmalık olan elma, böbrekleri korumak için de yararlıdır. Elmaların içindeki yüksek pektin miktarı, böbrek hasarıyla bağlantılı risk faktörlerini düşürmeye yardımcı olur.

2. Meyveler: Meyveler mükemmel bir antioksidan ve faydalı besin kaynağıdır. Çilek, yaban mersini, kızılcık gibi böbrek sağlığını korumak için diyetinize katabileceğiniz pek çok meyve vardır.

3. Turunçgiller: Böbreğinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, ne kadar çok C vitamini o kadar iyidir. Portakal, limon gibi turunçgiller bu hayati vitamini çokça içerir. Her gün limon suyu içmenin böbrek taşı oluşum riskini azalttığı görülmüştür.

4. Lahana: Lahana, sodyum açısından doğal olarak düşüktür, bu da onu böbrek hastalığını önlemek için mükemmel bir sebze yapar. Ayrıca genel sağlık için de birçok yararlı bileşik ve vitamin içerir. Lahana yemenin en iyi yolu, sağlığa olan faydalarını korumak için az pişirilmesidir

5. Tatlı Patates: Tatlı patateste bulunan vitamin ve mineral miktarı günün herhangi bir saatinde tüketmek için harikadır. Yüksek lif içeriği daha da yavaş parçalanır ve bu da kiloyu azaltmak için idealdir.

6. Kara lahana: Koyu yapraklı yeşil sebzeler, daha iyi böbrek sağlığı için diyetinize kesinlikle dahil edilmelidir. Karalahana, kolayca bulunabilen ve yüksek vitamin ve mineral içeriği nedeniyle eklenebilen süper besindir.

7. Karnabahar: Karnabahar, çok miktarda C Vitamini, Folat ve lif içeren güçlü bir sebzedir. Böbrek için en yüksek sağlık yararları için haşlanabilir veya hatta çiğ olarak tüketilebilir. Beslenme uzmanı Shilpa Arora ND, sudan zengin yiyecekler yemenin sağlık için yararlı olabileceğini söylüyor.

Shilpa Arora, “Kereviz, kakadi, salatalık, şişe kabak ve karpuz sağlıklı böbrekler için vazgeçilmezlerdir” diyor.

Uzmanların önerdiği bir diğer içecek ise hindistan cevizi suyu. Hindistan cevizi suyu, potasyum açısından yüksek olduğu ve fazla sodyumun atılmasına yardımcı olduğu için böbrekler için son derece iyileştirici etkiye sahiptir.