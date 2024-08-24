Boca Juniors gelen teklifleri elinin tersiyle itti

Muhammed Mirza Şeker
Boca Juniors gelen teklifleri elinin tersiyle itti

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Cristian Medina için bu sefer Fiorentina talip oldu. Ancak Boca Juniors, bu teklifi de reddetti.

Boca Juniors teklifleri reddediyor

Fenerbahçe'nin ilgisini çeken Cristian Medina için Boca Juniors'a bir teklif de İtalyan devi Fiorentina'dan geldi.

Arjantin'den UNO'da geçen habere göre; Fiorentina, Cristian Medina için Boca Juniors'a Fenerbahçe'nin teklifinden 3 milyon dolar daha fazla olan 14 milyon dolar (12.5 milyon euro) teklif sundu.

Arjantin kulübü, Medina için 20 milyon dolar (17.8 milyon euro) serbest kalma maddesini şart koştu ve bu rakamın altında bir teklifi kabul etmeyeceğini belirtti.

BOCA TEKLİFLERİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYOR
Yıldız oyuncusunu satmak istemeyen ve yeni bir sözleşme imzalayarak serbest kalma maddesini artırmayı hedefleyen Boca Juniors, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın transfer döneminin sonuna doğru tekliflerini artıracağına inanıyor.

OLİMPİYATLARDA OYNADI
22 yaşındaki Arjantinli genç milli orta saha oyuncusu Cristian Medina, bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı. Medina, ayrıca Arjantin'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer aldı.

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